Алиментщиков могут лишить загранпаспортов 

Сенаторы предлагают ограничить право должников по алиментам на получение загранпаспорта и регистрацию права собственности. По мнению чиновников, список мер воздействия на неплательщиков необходимо дополнять новыми инициативами.
Как отметил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в качестве рычагов влияния на россиян, имеющих задолженность по алиментам, необходимо использовать различные сферы общественной жизни.
«Например, это ограничение права на получение загранпаспорта или регистрацию права собственности», — приводит РИА Новости слова политика.
Ранее News.ru писал, что судебные приставы планируют ограничить возможности граждан, которые не выплачивают алименты. В частности, злостным неплательщикам запретят сдавать экзамены в ГИБДД.