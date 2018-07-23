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Алиментщиков могут лишить загранпаспортов
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Алиментщиков могут лишить загранпаспортов 

News.ru 44 минуты назад
Фото: News.ru
Сенаторы предлагают ограничить право должников по алиментам на получение загранпаспорта и регистрацию права собственности. По мнению чиновников, список мер воздействия на неплательщиков необходимо дополнять новыми инициативами.
Как отметил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в качестве рычагов влияния на россиян, имеющих задолженность по алиментам, необходимо использовать различные сферы общественной жизни.
«Например, это ограничение права на получение загранпаспорта или регистрацию права собственности», — приводит РИА Новости слова политика.
Ранее News.ru писал, что судебные приставы планируют ограничить возможности граждан, которые не выплачивают алименты. В частности, злостным неплательщикам запретят сдавать экзамены в ГИБДД.
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