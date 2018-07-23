Ещё
Курс биткоина впервые за лето превысил $7,5 тысячи‍
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Курс биткоина впервые за лето превысил $7,5 тысячи‍ 

360tv.ru 42 минуты назад
Биткоин продолжает расти на бирже. Цена криптовалюты впервые за два месяца превысила 7,5 тысячи долларов.
По данным на 23 июля 19:00, биткоин стоит уже 7723,4 доллара. Это на 4,42% выше вчерашнего уровня закрытия торгов.
Последний крупный рост криптовалюты фиксировался в марте этого года. Тогда цена за один биткоин достигала почти 11 тысяч долларов.
Между тем общая капитализация рынка цифровых денег 23 июля достигла отметки в 286 миллиардов долларов. За три недели цена биткоина выросла на 1400 долларов.
Рыночная доля биткоина, в свою очередь, выросла до 46%, в последний раз она была такой же высокой в декабре 2017 года. Как поясняют эксперты, это связано с тем, что курс первой криптовалюты увеличился, а цена альткоинов практически не изменилась.
В середине июля биткоин стремительно падал. Так, 11 июля биткоин торговался у отметки в 6,48 тысячи долларов. Это произошло после атаки хакеров на швейцарскую криптоплатформу Bancor.
360tv.ru: последние новости
Разбившийся в турецком аэропорту двухлетний мальчик из России погиб Система отправки багажа сломалась в Шереметьево Слухи о допросах руководства ЦНИИмаш опровергли в Роскосмосе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль64
Россияне взбунтовались из-за нового налога436
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе299
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций59
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение