Крымские предприниматели предложили Китаю сто тысяч бутылок вина

Переговоры о возможных поставках вина прошли во время делового визита в Крым председателя Китайско-Российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) Фу Лея.

По итогам переговоров было подписано соглашение о намерении, согласно которому уже в октябре в КНР появится представительство «Новой Формации».

"Цель визита господина Фу Лея является налаживание взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, торговли и культуры. В их числе организация поставок крымского вина в Китай — провинцию Сычуань, а также возможность инвестирование в сельское хозяйство полуострова. Планируется поставка довольно крупной партии в сто тысяч бутылок. Крымские винодельческие предприятия готовы начать поставки", — сказала Фомина.

По ее словам, китайский гость побывал на винодельческом предприятии «Дионис» и на производстве Крымской водочной компании. На вторник запланирована поездка на Евпаторийский завод классических вин.

"Посещение первых двух предприятий произвело на китайского гостя положительное впечатление. Крымское вино ему понравилось", — сказала собеседница агентства.