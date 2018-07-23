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Крымские предприниматели предложили Китаю сто тысяч бутылок вина
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Крымские предприниматели предложили Китаю сто тысяч бутылок вина 

РИА Новости 42 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Крымские винодельческие предприятия готовы поставить крупную партию крымского вина в сто тысяч бутылок в Китай, сообщила РИА Новости представитель межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Галина Фомина.
Переговоры о возможных поставках вина прошли во время делового визита в Крым председателя Китайско-Российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) Фу Лея.
По итогам переговоров было подписано соглашение о намерении, согласно которому уже в октябре в КНР появится представительство «Новой Формации».
"Цель визита господина Фу Лея является налаживание взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, торговли и культуры. В их числе организация поставок крымского вина в Китай — провинцию Сычуань, а также возможность инвестирование в сельское хозяйство полуострова. Планируется поставка довольно крупной партии в сто тысяч бутылок. Крымские винодельческие предприятия готовы начать поставки", — сказала Фомина.
По ее словам, китайский гость побывал на винодельческом предприятии «Дионис» и на производстве Крымской водочной компании. На вторник запланирована поездка на Евпаторийский завод классических вин.
"Посещение первых двух предприятий произвело на китайского гостя положительное впечатление. Крымское вино ему понравилось", — сказала собеседница агентства.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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