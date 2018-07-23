На Удельной вместо урны появился пакет для сбора чеков

На станции метро «Удельная» вместо обещанных урн для чеков появился пакет для мусора, который растянули и прикрепили скотчем для устойчивости.

Напомним, с 28 июня в петербургском метрополитене начали выдавать кассовые чеки при оплате жетонов, проездных и других услуг. Однако пассажиры просто выкидывали полученные чеки на пол. Позже интерфейс автоматов доработали и пассажиры получили возмоджность отказаться от печати чека.

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