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На Удельной вместо урны появился пакет для сбора чеков
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На Удельной вместо урны появился пакет для сбора чеков 

Собака.ru 46 минут назад
Фото: Собака.ru
На станции метро «Удельная» вместо обещанных урн для чеков появился пакет для мусора, который растянули и прикрепили скотчем для устойчивости.
Напомним, с 28 июня в петербургском метрополитене начали выдавать кассовые чеки при оплате жетонов, проездных и других услуг. Однако пассажиры просто выкидывали полученные чеки на пол. Позже интерфейс автоматов доработали и пассажиры получили возмоджность отказаться от печати чека.
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