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Полицейские отыскали омскую школьницу с пирсингом
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Полицейские отыскали омскую школьницу с пирсингом 

Омск Здесь 46 минут назад
Фото: Омск Здесь
Девочку обнаружили у знакомой после трехдневного отсутствия. Напомним, накануне, 22 июля, в омскую полицию обратился отец 15-летней школьницы. Девочка ушла из дома 20 июля.
— Полицейские установили местонахождение ушедшей несовершеннолетней. Изучая круг общения разыскиваемой и проверяя места ее возможного нахождения, оперативники обнаружили 15-летнюю жительницу Кировского округа дома у знакомой, — рассказали в УМВД России по Омской области.
За время отсутствия противоправных действий в отношении разыскиваемой, отличительной приметой которой называли пирсинг в языке, не совершено.
Инспектор по делам несовершеннолетних рассказал девочке, что нельзя надолго уходить из дома, а о планах отправиться в гости нужно предупреждать родителей.
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