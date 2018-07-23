Полицейские отыскали омскую школьницу с пирсингом

Девочку обнаружили у знакомой после трехдневного отсутствия. Напомним, накануне, 22 июля, в омскую полицию обратился отец 15-летней школьницы. Девочка ушла из дома 20 июля.

— Полицейские установили местонахождение ушедшей несовершеннолетней. Изучая круг общения разыскиваемой и проверяя места ее возможного нахождения, оперативники обнаружили 15-летнюю жительницу Кировского округа дома у знакомой, — рассказали в УМВД России по Омской области

За время отсутствия противоправных действий в отношении разыскиваемой, отличительной приметой которой называли пирсинг в языке, не совершено.

Инспектор по делам несовершеннолетних рассказал девочке, что нельзя надолго уходить из дома, а о планах отправиться в гости нужно предупреждать родителей.