Новая форма клубов РФПЛ на сезон — фото

Традиционные цвета, новые дизайны.

«Локомотив»

С нынешнего сезона «железнодорожников» будет экипировать американская компания Under Armour. Домашняя форма красная с бело-зеленой полосой чуть выше груди. Такое цветовое решение вызвало бурные обсуждения среди болельщиков.

Гостевая форма — белая с красно-зеленой полосой.

А вот для третьего комплекта был выбран фиолетовый цвет. По словам клуба, они вспомнили о третьем комплекте 2012 года, который тогда произвел настоящий фурор среди болельщиков.

«Обновленная версия классики» — это про вернувшуюся в ЦСКА спустя 10 лет британскую компанию Umbro. Домашняя форма выполнена в классических цветах: красная основа, синие детали на плечах, в области подмышек и спине.

А вот выездная форма очень похожа на ту, что была в 2004 году: белая с красно-синей полосой посередине.

Третий комплект выполнен в оранжево-синих цветах с «зубчатым» узором внизу футболки.

Но новую форму болельщики «армейцев» впервые увидят только на групповом этапе Лиги чемпионов. До этого времени ЦСКА будет играть в комплектах прошлого сезона от adidas.

На закрытой презентации новой формы один из представителей Nike рассказал, что компания услышала просьбу болельщиков и все-таки вернула легендарную полосу. Правда, только на выездной комплект. Домашняя форма, как и в прошлом сезоне, будет красной, но с добавлением аккуратного узора.

На домашней форме этого сезона появился новый графический элемент — зигзагообразный узор. По словам Nike, на это дизайнеров вдохновила эмблема клуба, а также одно из главных архитектурных сооружений Петербурга — стрелка Васильевского острова.

Выездная форма выполнена в классическом для «Зенита» сочетании белого и голубого. Комплект «вдохновлен стадионом „Санкт-Петербург“ — одной из самых современных, технологичных и масштабных арен России ».

Также была представлена предыгровая форма с необычным орнаментом.

Правда, некоторым она напомнила форму сборной Нигерии на чемпионате мира — только в другой цветовой гамме.

«Краснодар»

Домашняя форма выполнена в традиционных цветах: основным выступает черный, а вставки на рукавах и груди.

Гостевой комплект белый с черно-зелеными вставками.

«Уфа»

Уфимцы продолжат играть в форме от JOMA. Основным цветом остался красный, гостевой комплект вновь выполнен в белом варианте, а резервный — в черном.

«Арсенал»

Клуб пока не представил форму.

«Динамо»

Пока клуб официально не представил форму, но в интернете можно найти образец домашнего комплекта.

«Ахмат»

Грозненцы обновили дизайн формы: основой и домашнего, и гостевого комплекта стали вертикальные полосы.

«Рубин»

New Balance прекратил сотрудничество с клубом в конце сезона 2017/18, поэтому «Рубин» был вынужден искать нового технического спонсора. Им стал Jako. Форма еще не была официально представлена, но по фотографиям в соцсетях можно предположить, какой он будет. Судя по всему, она мало отличается от прошлогодней.

«Ростов»

У ростовчан тоже мало что изменилось с прошлого сезона. Разве что добавился третий комплект, выполненный в черном цвете.

«Урал»

Домашний комплект выполнен в традиционных оранжевых цветах.

Гостевая — белая с оранжевыми полосками.

«Оренбург»

Клуб представил пока только один комплект формы. Он выполнен в традиционном синем цвете.

«Крылья Советов»

В этом сезоне экипировщиком «КС» будет Puma, но пока форму не представили.

«Енисей»

«Енисей» ворвался в РПЛ с громким заявлением о новой форме, которая удивила всех вокруг. Пейзажи Красноярска и львы — явно не то, что обычно наносят на игровые футболки.

Но уже на следующий день красноярцы рассказали, что это была шутка, и представили настоящие комплекты.

«Анжи»

С этого сезона техническим спонсором махачкалинцев будет Jako, но пока форма не представлена, а команда тренируется и играет в старых комплектах от Nike.