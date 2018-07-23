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«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19
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«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 19 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Локомотив» презентовал новую форму на сезон-2018/19 от фирмы Under Armour Россия, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков. Under Armour создала для игроков уникальную форму, используя инновационную технологию HeatGear. Эксклюзивный дизайн разработан с учётом традиционной для «Локомотива» цветовой палитры. Прочная ткань не ограничивает движения спортсмена и обеспечивает оптимальную терморегуляцию при любых погодных условиях. Помимо этого, форма мягкая, комфортная и очень лёгкая.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял первое место в чемпионате России, опередив ЦСКА на два очка, а «Спартак» — на четыре. 27 июля «Локомотив» в матче за Суперкубок России сыграет с ЦСКА.
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