В Карелии хотят в 2018 году начать строительство завода лесозаготовительной техники

По его словам, сегодня регион «очень близко подошел» к размещению современного производства группой компаний «Амкодор», поэтому Карелии требуется серьезная поддержка на самом высоком уровне. Новый центр производства планируется разместить на площадке Онежского тракторного завода» в Петрозаводске

«Сейчас нам нужна очень быстрая и прозрачная, грамотная юридическая процедура, чтобы имущество как можно быстрее перешло в собственность нового инвестора, чтобы он смог начать инвестиционную программу и программу строительства», — сказал Парфенчиков.

«Для нас важно поддерживать со всех позиций идею возвращения Карелии статуса центра производства лесозаготовительной техники в России», — добавил он.