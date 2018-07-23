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В Карелии хотят в 2018 году начать строительство завода лесозаготовительной техники
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В Карелии хотят в 2018 году начать строительство завода лесозаготовительной техники 

Rambler News Service 50 минут назад
Строительство масштабного завода лесозаготовительной техники может начаться в Карелии в этом году, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам визита в регион премьер-министра России Дмитрия Медведева, пишет Karelinform.ru.
По его словам, сегодня регион «очень близко подошел» к размещению современного производства группой компаний «Амкодор», поэтому Карелии требуется серьезная поддержка на самом высоком уровне. Новый центр производства планируется разместить на площадке Онежского тракторного завода» в Петрозаводске.
«Сейчас нам нужна очень быстрая и прозрачная, грамотная юридическая процедура, чтобы имущество как можно быстрее перешло в собственность нового инвестора, чтобы он смог начать инвестиционную программу и программу строительства», — сказал Парфенчиков.
«Для нас важно поддерживать со всех позиций идею возвращения Карелии статуса центра производства лесозаготовительной техники в России», — добавил он.
Издание отмечает, что меморандум о намерениях между правительством РК и ОАО «Амкодор» (Белоруссия) было подписано на Петербургском экономическом форуме в мае этого года. Инвестпроект стоимостью 16 млрд руб. предполагает строительство завода по производству лесозаготовительной техники — харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса.
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