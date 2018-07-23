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Жители центра Ставрополя останутся без воды 24 июля
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Жители центра Ставрополя останутся без воды 24 июля 

АиФ Ставрополье 48 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду, жители центральных улиц Ставрополя останутся без воды. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в МУП «Водоканал».
Насосная станция подкачки воды будет отключена из-за необходимой врезки агрегата, повышающего давление.
Под временное отключение попадут дома на улице Ленина (№ 293, 295, 297, 299, 301, 347, 351, 359), Краснофлотской (№ 46, 85), Морозова (№ 90, 98, 100, 104, 106) и перекрёстке Параллельном (№ 1, 3).
Жители этих улиц были проинформированы заранее. С подробной схемой отключения водоснабжения можно ознакомиться ниже.
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