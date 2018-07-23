На земле и воде: где в Севастополе ограничат движение транспорта в День ВМФ

Не коснется временная схема маршрутов общественного транспорта. Для всех остальных движение будет ограничено уже 28 июля с 22.00 до 00.00 29 июля по улице Ленина: от площади Суворова до площади Нахимова, и по проспекту Нахимова до площади Лазарева.

"29 июля с 06.00 до 14.00 транспорт не сможет проехать по следующим улицам: Портовая, Троллейбусный спуск, площадь Ушакова — от пересечения ул. Гоголя с ул. 4-я Бастионная; Шмидта — от площади Ушакова до ул. Очаковцев; ул. Большая Морская; ул. Очаковцев; ул. Генерала Петрова — от пл. Лазарева до ул. Одесская; ул. Сенявина; ул. Маяковского; ул. Айвазовского; наб. Корнилова; ул. Советская — от ул. Ленина до перекрестка с ул. Воронина; ул. Воронина; спуск Шестакова и по площади Захарова от пересечения с ул. Доронина и от пересечения с ул. Леваневского", — предупреждают в сообщении.

Также ограничения коснутся и водного транспорта на период проведения репетиций парада кораблей, которые запланированы на 21, 24 и 26 июля. В эти дни с 10.15 до 13.00, а также 29 июля с 10.15 до 13.00 временно прекратятся перевозки машин и пассажиров водным транспортом.

27 июля с 23.00 до 06.00 и 30 июля на площади Нахимова ограничат также остановку и стоянку. Это не коснутся машин экстренной помощи и специальных служб, технической группы и участников мероприятий.

28 июля с 22.00 часов до 24.00 29 июля будет организовано одностороннее движение по улицам Суворова (от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина), а также на участке ул. Воронина (от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская).

"29 июля с 06.00 до 14.00 по ул. Адмирала Октябрьского по направлению движения от ул. Большая Морская до пл. Восставших, по проезду вдоль сквера у пл. 300-лет Российского флота по направлению движения от пер. Крепостной до ул. Капитанская, по ул. Капитанской по направлению движения от пл. 300-лет Российского флота до ул. Адмирала Владимирского, по ул. Адмирала Владимирского по направлению движения от ул. Капитанская до пересечения с ул. Бакинская будет введено односторонне движение для всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта", — указывается в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

На время проведения мероприятий на пл. Суворова вдоль проезжей части Троллейбусного спуска планируется организовать места для посадки и высадки пассажиров во время перекрытия рейда Севастопольской бухты.

А 29 июля с 06.00 до 14.00 жители и гости города-героя не смогут уехать с остановки общественного транспорта «пл. Нахимова».