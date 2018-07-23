Члены ОНК Ярославской области намерены чаще навещать осужденных

В понедельник члены ОНК вместе с другими правозащитниками проводили проверку в колонии №1 Ярославля, видео о жестоком избиении в стенах которой появилось в интернете.

"Мы получили упрек, что мы мало смотрим учреждений, в частности, ИК-1 мы посещали два раза за последние полгода. Я пояснил, что мы за полгода всего 37 раз выезжали в колонии по обращениям. Наша организация в основном работает по обращениям граждан, которые содержатся в местах лишения свободы, или их родственников. Из первой колонии только два обращения были в этом году", — сказал Кудрявцев, добавив, что ОНК «не совсем принимает этот упрек».

Он отметил, что принято решение чаще посещать колонии. «Для этого мы будем обращаться в Общественную палату с просьбой увеличить количество сотрудников ОНК с 12 до 40 человек», — подчеркнул собеседник.

По его словам, члены ОНК будут чаще участвовать в административных и дисциплинарных комиссиях УФСИН : первые решают вопросы улучшения условий содержания осужденных, вторые собираются в случае провинностей осужденных. «Дисциплинарная комиссия во главе с начальником учреждения решает, какое наказание применить, рассматривая все обстоятельства дела», — пояснил Кудрявцев.