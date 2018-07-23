Во время проведения ЧМ–2018 волонтеры акции «Вода России» собрали 480 мешков мусора 

В разгар пляжного сезона Самару посетило более 250 тыс. болельщиков, что увеличило нагрузку на водные объекты в несколько раз и негативно сказалось на общей экологической ситуации в регионе. В течение месяца проведения мирового первенства более 60 000 волонтеров очистили 52 водоема, собрав более 17 тысяч мешков бытового мусора. Добровольческие отряды ежегодной акции «Вода России» формируются Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России» и Года добровольца — 2018.
"На протяжении последних лет прослеживается тенденция на увеличение числа участников акции и текущий год не стал исключением. Несмотря на прошедший чемпионат мира и общую атмосферу праздника, люди не забыли о бережном отношении и нашей общей ответственности за сохранение водных ресурсов для будущих поколений" — заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов минприроды России Дмитрий Кириллов.