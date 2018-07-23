Израиль задействовал ПРО «Праща Давида» в ответ на ракеты из Сирии

Тель-Авив, 23 июля. Армия Израиля предприняла попытку перехватить ракеты, выпущенные в приграничных районах сирийского государства в ходе боевых действий между правительственными войсками и оппозицией. Об этом сообщили в армейской пресс-службе Израиля.

По данным военных, новая система многоуровневой противоракетной системы (ПРО) «Праща Давида» была задействована в ответ на угрозу случайного перелета сирийских ракет на территорию Израиля . Армия запустила две противотанковые ракеты, информации об ущербе и пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что сирийские ракеты и ответный запуск со стороны Израиля активировали многочисленные сирены тревоги в населенных пунктах в северной части еврейского государства.

Напомним, система ПРО «Праща Давида» была задумана как промежуточное звено между тактическим комплексом «Железный купол» и дальнобойными противоракетами «Стрела», передает «Газета.ру». Она предназначена для уничтожения вражеских ракет с дальностью поражения от 100 до 200 километров, воздушных судов или низколетящих крылатых ракет. Система была разработана и совместно производится израильской государственной компанией Rafael Advanced Defense Systems Ltd и одним из крупнейших производителей оружия в США, компанией Raytheon Co.

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