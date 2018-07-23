Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»

Студия «Двадцатый Век Фокс» представила второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел». Про глаза вы знаете — мы обсудили их еще после просмотра первого ролика. А так, если на отметке в 1:11 включить фоном музыку из ролика Cyberpunk 2077 с E3, то трейлер смотрится даже лучше.

XXVI век. На планете Земля богачи живут в Небесном городе, беднота довольствуется жизнью в Нижнем городе, куда сбрасываются все отходы и мусор. Однажды в куче металлолома Нижнего города учёный находит части женщины-киборга и возвращает её к жизни. Придя в сознание, киборг обнаруживает, что из ее памяти стерто все, кроме боевых приемов. Теперь она должна обрести утерянные воспоминания и выяснить, кто её отправил на свалку.

Кино выйдет в прокат 3 января 2019 года.