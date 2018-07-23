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Жириновский предрёк сирийский сценарий Ближнему Востоку
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Жириновский предрёк сирийский сценарий Ближнему Востоку 

News.ru 53 минуты назад
Владимир Жириновский считает, что ряд стран Ближнего Востока после ухода оттуда США будут развиваться по сирийскому сценарию. Речь идёт об Афганистане, Ираке и Ливии.
«Эти государства начнут восстанавливаться по сирийскому примеру. Если выборы в ноябре пройдут в пользу правящей республиканской партии, то, я думаю, будут подвижки», — сказал лидер ЛДПР на пресс-конференции.
По его мнению, север Сирии будет продолжать контролировать Турция. Это будет продолжаться до тех пор, пока Эрдоган не потеряет власть.
«Там будет другое руководство, турки мечтают о европеизации», — отметил он.
Жириновский также добавил, что единственным сценарием для Украины, который он видит, является разделение страны «пополам»: «Новороссия в состав России, а Галиция — в состав НАТО, в состав ЕС».
Ранее News.ru писал о том, что Жириновский предлагает отменить выборы мэра Москвы.
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