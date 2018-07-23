В Совете Федерации предложили вернуть вытрезвители

По мнению Рязанского, документ нужен не для борьбы с алкоголизмом, а для помощи людям. В частности, чтобы подвыпивших не ограбили или они не замерзли.

Сенатор отметил, что в случае, если человек не сможет оплатить эти услуги, стоимость могут компенсировать общественными работами. Для этого регионам «надо дать соответствующие права и полномочия».

"Речь об этом давно идет, и есть необходимость. Единственная проблема в том, что нет закона, по которому этих людей можно удерживать без их согласия. Ни одно ведомство не имеет на это права", — цитирует Брюна RT.