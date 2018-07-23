Рязанский разработать закон о вытрезвителях

«Необходимо отработать нормативно-правовую базу, а точнее, нужен закон, который заполнит эту нишу. На сегодняшний день в законе нет полномочий субъектов, именно четко прописанной, этого вида деятельности — оказания услуг по вытрезвлению граждан или оказанию услуг гражданам, находящимся в нетрезвом состоянии», — сказал сенатор.

По его словам, с точки зрения социологии большинство регионов поддерживают эту идею, поскольку такая услуга необходима. Парламентарий указал, что она важна не для того, чтобы бороться с алкоголизмом, поскольку для этого нужно применять другие меры.

«Спасать от преступников, спасать от того, чтобы они просто не замерзли, чтобы их не ограбили», — сказал он.

В случае, если человек не сможет оплатить услуги по вытрезвлению, стоимость его нахождения в вытрезвителе можно будет компенсировать общественными работами, а для этого регионы необходимо будет наделить соответствующими правами и полномочиями.

Он привел в пример Белгородскую область, где число людей, попадающих в медвытрезвители, составляет около 10 тысяч в год. В Татарстане, отметил Рязанский, действуют 13 таких учреждений, за год туда попадает до 14,5 тысячи пациентов.