Рязанский разработать закон о вытрезвителях 

В России могут разработать законопроект об оказании услуг по вытрезвлению граждан. С таким предложением выступил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции, которая была посвящена подведению итогов работы Комитета в весеннюю сессию, передаёт РИА «Новости».
«Необходимо отработать нормативно-правовую базу, а точнее, нужен закон, который заполнит эту нишу. На сегодняшний день в законе нет полномочий субъектов, именно четко прописанной, этого вида деятельности — оказания услуг по вытрезвлению граждан или оказанию услуг гражданам, находящимся в нетрезвом состоянии», — сказал сенатор.
По его словам, с точки зрения социологии большинство регионов поддерживают эту идею, поскольку такая услуга необходима. Парламентарий указал, что она важна не для того, чтобы бороться с алкоголизмом, поскольку для этого нужно применять другие меры.
«Спасать от преступников, спасать от того, чтобы они просто не замерзли, чтобы их не ограбили», — сказал он.
В случае, если человек не сможет оплатить услуги по вытрезвлению, стоимость его нахождения в вытрезвителе можно будет компенсировать общественными работами, а для этого регионы необходимо будет наделить соответствующими правами и полномочиями.
«Мы провели и анализ всего законодательства регионов, кто, где и как видит эту проблему. Кто-то принял свой закон, где-то это просто постановление, где-то это приказы. Но на сегодняшний день полномасштабно вопрос, с точки зрения субъективной политики, решён в Татарстане, Челябинской области, Белгородской области, Омском регионе, республике Тыва», — указал парламентарий.
Он привел в пример Белгородскую область, где число людей, попадающих в медвытрезвители, составляет около 10 тысяч в год. В Татарстане, отметил Рязанский, действуют 13 таких учреждений, за год туда попадает до 14,5 тысячи пациентов.
С 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует, МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий.