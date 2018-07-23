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Звездная мама Саша Зверева представила публике нового избранника
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Звездная мама Саша Зверева представила публике нового избранника 

Letidor.ru 53 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Артистка уточнила, что «не строит планов» и «не примеряет колец».
Бывшая солистка группы «Демо», многодетная звездная мама Саша Зверева призналась поклонникам, что в настоящий момент состоит в серьезных отношениях. Долгое время знаменитость предпочитала держать свою личную жизнь в тени — и лишь сейчас решила представить нового возлюбленного публике.
Произошло это после того, как избранник сделал ей сюрприз — и прилетел из Лос-Анджелеса в Калининград на семинар, который вела артистка. «Это Дэн. Он американец. Живёт в ЛА. Познакомились мы этой весной. Уже со второго свидания я знала, что это Он… Фух! Всё, больше, пожалуйста, не спрашивайте меня пока. Если захочу сама-расскажу и покажу».
Я не строю планов, не примеряю колец. Живу здесь и сейчас. Позвольте мне, как и до вчерашнего дня, не особо демонстрировать мою личную жизнь… Не знаю, что и как сложится, но знаю, что мне Вселенная прислала самого доброго, заботливого, спокойного, умного, образованного, внимательного, большого, щедрого и, как и хотела, породистого!
— сообщила Саша Зверева.
Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva)
20 Июл 2018 в 9:13 PDT  Напомним, Саша Зверева — уже трижды мама. В первом браке, с банкиром Ильей, у звезды родились дочь Василиса (2003) и сын Макар (2008). В отношениях с диджеем Дмитрием Алмазовым у артистки родился сын Лев (2015).
Фото: Instagram
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