Калининградку за взятку в 250 тысяч рублей оштрафовали на семь тысяч

41-летнюю женщину, обещавшую за взятку в 250 000 рублей «отмазать» призывника от армии, оштрафовали. Об этом сообщает региональный СК РФ.

Подозреваемая получила от 21-летнего местного жителя 250 000 рублей. Взамен женщина обещала калининградцу решить вопрос о признании его ограниченно годным к прохождению воинской службы, хотя реальной возможности выполнить просьбу у неё не было. Подозреваемую задержали при получении денег сотрудники УФСБ России по Балтийскому флоту. Против калининградки возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Женщина совершила преступление впервые и загладила свою вину.

"Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами следствия и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7000 рублей", — пояснили в ведомстве.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении посредника, 21-летнего жителя Гурьевска, чьи действия квалифицированы следствием по ст. 292.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), также завершено. Вскоре оно будет направлено в суд.