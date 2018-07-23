Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев

Ребята посетили Кицканский монастырь, обелиск Воинской славы, мемориал «Бендерская трагедия» и арку Мира «Блаженны миротворцы».

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали для юнармейцев обзорную экскурсию.

В рамках организации культурного мероприятия российские военнослужащие предоставили транспорт для юнармейцев, находящихся в военно-патриотическом лагере «Красная звезда».

В ходе экскурсии юнармейцы посетили Кицканский монастырь, обелиск Воинской славы, посвященный Великой Отечественной войне и находящийся на Кицканском плацдарме.

Также юнармейцы посетили мемориал «Бендерская трагедия» и арку Мира «Блаженны миротворцы».

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно организовывают культурно-досуговые мероприятия для юнармейцев с целью военно-патриотического воспитания молодого поколения.