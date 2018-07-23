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Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев
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Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребята посетили Кицканский монастырь, обелиск Воинской славы, мемориал «Бендерская трагедия» и арку Мира «Блаженны миротворцы».
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали для юнармейцев обзорную экскурсию.
В рамках организации культурного мероприятия российские военнослужащие предоставили транспорт для юнармейцев, находящихся в военно-патриотическом лагере «Красная звезда».
В ходе экскурсии юнармейцы посетили Кицканский монастырь, обелиск Воинской славы, посвященный Великой Отечественной войне и находящийся на Кицканском плацдарме.
Также юнармейцы посетили мемориал «Бендерская трагедия» и арку Мира «Блаженны миротворцы».
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно организовывают культурно-досуговые мероприятия для юнармейцев с целью военно-патриотического воспитания молодого поколения.
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