Под звуки «Sugar free»: супруги — итальянцы проехали 4 тысячи километров до Уфы на велосипедах

Накануне в Уфе побывали супруги из итальянского городка Модена. Их визит прошел без помпезности и шума. Тем не менее, без местного гостеприимства не обошлось.

Итальянцы очень эмоциональны

— Мой товарищ случайно встретил их на трассе, когда они направлялись в Уфу. А сам я поклонник Италии , немного изучал язык в школе. Вот и захотелось пообщаться с ними, — рассказывает уфимец Ильгизар Батыршин. — В первую очередь меня очень удивило, как они со всем грузом лихо поднимаются за моей машиной по Сочинской улице. Даже ни разу не остановились. Оказывается, нам нравится одна и та же музыка, мы даже вместе спели песни итальянской группы «Sugar free».

Словакию, Литву, Нижнекамске. Он — инженер, она — медсестра, но оба хотели стать путешественниками. И мечта сбылась на день рождения. Седьмого мая, отпраздновав свое тридцатилетие, Андреа Праделла со своей супругой Эленой Тассии отправился в необычный тур. Путь его пролегал через Словению Латвию и задержался на бескрайней России . Здесь они побывали в Москве , Владимире, Ижевск Чебоксарах , Нижнем Новгороде, Казани

А что у вас смотрят зрители?

— Говорят, что трассы у нас тяжелые и довольно капризная погода. Поэтому не весь путь они преодолевают на велосипедах, иногда им помогают попутчики, — говорит Ильгизар. — Несколько раз им доводилось останавливаться в гостях у незнакомых людей. Андреа и Элена долго рассказывали про гостеприимство в Нижнекамске, где они впервые побывали в бане и попробовали окрошку.

Китай. Так Ильгизар впервые попробовал себя в качестве гида — показал итальянцам всю историческую часть Уфы и новую набережную. Наверное, поэтому гости решили задержаться здесь на целых два дня, и только в понедельник, 23 июля, они оправились в путь. Далее по курсу Челябинск , а к середине августа путешественники планируют достичь Новосибирска , затем их ждут Монголия

Куда же без фотографий с местными?