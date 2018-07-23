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Под звуки «Sugar free»: супруги — итальянцы проехали 4 тысячи километров до Уфы на велосипедах
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Под звуки «Sugar free»: супруги — итальянцы проехали 4 тысячи километров до Уфы на велосипедах 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
Накануне в Уфе побывали супруги из итальянского городка Модена. Их визит прошел без помпезности и шума. Тем не менее, без местного гостеприимства не обошлось.
Итальянцы очень эмоциональны
— Мой товарищ случайно встретил их на трассе, когда они направлялись в Уфу. А сам я поклонник Италии, немного изучал язык в школе. Вот и захотелось пообщаться с ними, — рассказывает уфимец Ильгизар Батыршин. — В первую очередь меня очень удивило, как они со всем грузом лихо поднимаются за моей машиной по Сочинской улице. Даже ни разу не остановились. Оказывается, нам нравится одна и та же музыка, мы даже вместе спели песни итальянской группы «Sugar free».
Он — инженер, она — медсестра, но оба хотели стать путешественниками. И мечта сбылась на день рождения. Седьмого мая, отпраздновав свое тридцатилетие, Андреа Праделла со своей супругой Эленой Тассии отправился в необычный тур. Путь его пролегал через Словению, Словакию, Литву, Латвию и задержался на бескрайней России. Здесь они побывали в Москве, Владимире, Ижевск, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Казани и Нижнекамске.
А что у вас смотрят зрители?
— Говорят, что трассы у нас тяжелые и довольно капризная погода. Поэтому не весь путь они преодолевают на велосипедах, иногда им помогают попутчики, — говорит Ильгизар. — Несколько раз им доводилось останавливаться в гостях у незнакомых людей. Андреа и Элена долго рассказывали про гостеприимство в Нижнекамске, где они впервые побывали в бане и попробовали окрошку.
Так Ильгизар впервые попробовал себя в качестве гида — показал итальянцам всю историческую часть Уфы и новую набережную. Наверное, поэтому гости решили задержаться здесь на целых два дня, и только в понедельник, 23 июля, они оправились в путь. Далее по курсу Челябинск, а к середине августа путешественники планируют достичь Новосибирска, затем их ждут Монголия и Китай.
Куда же без фотографий с местными?
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