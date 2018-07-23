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Народный календарь. 24 июля. Ольга-сеногнойка поможет рожь с полей убрать
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Народный календарь. 24 июля. Ольга-сеногнойка поможет рожь с полей убрать 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Настает пора заканчивать жатву и убирать с полей урожаи.
Издревле 24 июля люди вспоминали и молились святой княгине Ольге, бабушке князя Владимира, приведшего Русь к христианской вере. С ее благословения приходила на землю солнечная погода, во время которой торопились крестьяне убрать с полей рожь и закончить жатву, ведь многочисленные дожди и обильная утренняя роса урожай регулярно погубить грозились, загноив сено.
В то же время и пасмурны дни способны были быть благим предзнаменованием. Так, если в постный день громко звучал гром, стоило на реку отправиться — будет богатый улов рыбы. Однако и остерегаться стоило, ведь глухой гром тихий дождь предвещал, а гулкий — ливень обещал.
На 24 июля также принято было болезни легких лечить. Для этого трава специальная требовалась, собранная на Петров день и к Ольге-сеногнойке высушенная. Необходимо было заварить ее прямо перед закатом, прочитав заговор:
Рада бы расти, да сорвали в пути. Рад (а) бы раб (а) (имя) не болеть, Да должен то Господь повелеть. Господи, повели не болеть рабу (имя) Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, Ни через неделю, ни через год. Пусть у раба (имя) болезнь с легких сойдет. Аминь.
После этого необходимо было дать отвар больному.
Именины в этот день отмечают: Аркадий, Елена, Лев и Ольга.
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