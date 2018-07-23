Встреча приморского бизнесмена с дамой легкого поведения закончилась трагедией

Приморский бизнесмен умер во время встречи с «ночной бабочкой» в центре Москвы , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «МК».

По данным издания, 55-летний коммерсант из Владивостока приехал в квартиру проститутки, которая берет за час 3 тысячи рублей, а за ночь — 15 тысяч.

Перед встречей дома, в кафе они выпили по чашке крепкого кофе, и в гостях мужчина тоже попросил угостить его кофе. Когда они находились дома, мужчина внезапно упал, держась за сердце. Как выяснилось, незадолго до этого он принял «Виагру».

Пострадавшего госпитализировали с инфарктом. Спасти мужчину не удалось.