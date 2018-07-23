В Госдуме обсудят дополнительные меры регулирования цен на топливо

По данным Росстата, за январь-июнь бензин в рознице подорожал на 9,4%. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. На этом фоне кабмин РФ принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Кроме того, были приняты другие меры, например, правительству разрешили до конца года повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть.

"Меры сейчас приняты, но насколько они эффективны, насколько они будут способствовать рыночному ценообразованию на топливном рынке в действующей системе налогообложения? Мы хотим провести в октябре круглый стол с участием всех участников рынка — и производителей, и потребителей, и регуляторов, и обсудить, насколько эти меры достаточны, и может быть, нужно еще какие-то меры принять, которые бы способствовали совершенствованию рынка… чтобы цены не росли выше инфляции", — сказал Завальный.

По его словам, существующая система нагрузки на нефтепереработку в России сейчас настроена таким образом, что когда растут цены на нефть в мире, растет и цена нефтепродуктов внутри страны, но когда цены на внешних рынках опускаются, то цена внутри РФ за ними не идет. «Это специфика нашей экономики, и в некоторой степени, я бы сказал, нашей ментальности… Видимо, жажда наживы сильнее. Это говорит, что не до конца у нас работают рыночные механизмы, ценообразование на нефтепродукты», — считает депутат.

Он также отметил, что до октября комитет будет наблюдать за динамикой цены топлива и реакцией производителей на предпринятые меры.