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В Госдуме не видят смысла в ратификации Парижского соглашения по климату
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В Госдуме не видят смысла в ратификации Парижского соглашения по климату 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Присоединение России к Парижскому соглашению путем его ратификации не очень актуально и может носить лишь имиджевый, а не практический смысл, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.
"Я не вижу актуальности в присоединении РФ к Парижскому соглашению, никакой актуальности не вижу. Там где мы делаем — мы делаем, и брать на себя какие-то дополнительные обязательства, имея в виду лучший в мире показатель экологии в энергетике, смысла нет. Присоединится за компанию, повысив, таким образом, имидж нашей страны — наверное, да, а других причин особо нет", — сказал Завальный журналистам.
По его словам, энергетика в России обладает самой экологически безопасной структурой в мире: в энергобалансе доля природного газа — самого экологически безопасного вида углеводородного топлива — составляет 52%. В выработке электроэнергетики 60% составляет тепловая энергетика (где использование природного газа в качестве топлива составляет 83%), 20% — ядерная энергетика, 16% — гидроэнергетика и другие виды возобновляемых источников энергии.
"По структуре производства электроэнергии мы самые экологически безопасные в мире", — полагает он.
В ноябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не затягивает процесс ратификации Парижского соглашения. По его словам, РФ рассматривает этот документ в качестве надежной основы для долгосрочного решения проблемы изменения климата, и в настоящее время продолжается тщательная подготовка к его ратификации.
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