Дети собирали станки и водили поезда

В Советском Союзе заботились о том, чтобы приобщать подростков к профессиональной деятельности как можно раньше. В 1940 году в Измайлове планировали построить детскую железную дорогу (проект сорвался из-за Великой Отечественной войны, начавшейся в 1941 году). А в 1946 году школьников весьма активно направляли в ремесленные училища.

В условиях почти поголовной бедности и безотцовщины для многих семей это было спасением. Уже после пятого класса сын или дочка могли перейти на государственное обеспечение, получать питание и униформу, а уже через три года стать полноценными добытчиками и помогать своим семьям.

Юные путейцы

«Совет мастеров при управлении проектирования Моссовета рассмотрел конкурсные проекты станций строящейся в Измайлове детской железной дороги. В работе совета приняли также участие юные железнодорожники. Как известно, на трассе дороги будут расположены семь станций. Все они, за исключением одной, у Оленьих прудов, представляют собой капитальные каменные сооружения. Над проектом станции у Оленьих прудов работает архитектор Долганов. Здание это будет деревянным».

(1940)

Три года — и ты мастер

«Шесть пятиклассников 66-й школы Киевского района давно решили поступить в ремесленное училище. В зале ожидания ребята осмотрели измерительные инструменты и металлорежущие приборы, добротно изготовленные учениками четвертого и двенадцатого ремесленных училищ. Освоить каждый из них — заветная мечта шестерых поступающих. Решение призывной комиссии совпало с их желаниями: они направлены в двенадцатое ремесленное училище. Особое внимание комиссии привлекает подросток Харис Зарипов. Он выложил на стол пачку своих художественных зарисовок. Комиссия направляет Зарипова в ремесленное училище номер двадцать при «Мосфильме».

После трехлетнего обучения из него должен выйти декоратор-фоновик для киносъемок.

Киевская районная призывная комиссия начала работать 10 июля. За десять дней… направлены в школы ФЗО (фабрично-заводского обучения. — Прим. «ВМ») и ремесленные училища 186 подростков» (1946)