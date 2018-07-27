Ещё
РЖД запустят скоростные поезда между Петербургом и Псковом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

РЖД запустят скоростные поезда между Петербургом и Псковом 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: vluki.ru
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует с 4 августа запустить скоростные поезда «Ласточка» на маршруте между Санкт-Петербургом и Псковом, сообщили РЖД.
«Ласточки» в комплектации «Премиум» будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно, начиная с 4 августа — из Санкт-Петербурга и с 5 августа — из Пскова», — говорится в сообщении.
Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывая в Псков — в 10:25 того же дня. Из Пскова «Ласточка» будет отправляться в 06:00 и прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 09:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время поезда в пути составляет 3 часа 30 минут.
В поезде пассажирам будут доступны 3 класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.
Специальные фиксированные тарифы будут действовать до конца августа: базовый класс — 360 руб., экономический класс — 432 руб., бизнес — 1483 руб. 80 коп. С сентября формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург — Псков будет осуществляться в рамках динамического ценообразования, отмечает компания.
В настоящее время между Санкт-Петербургом и Псковом раз в неделю курсирует один пассажирский поезд. Время в пути занимает около 4 часов 20 минут.
Rambler News Service: последние новости
Съемочную площадку «Дома-2» могут снести из-за строительства трассы Пенсионеры Подмосковья смогут ездить бесплатно на общественном транспорте Москвы с 1 сентября В Совете Федерации прокомментировали информацию о возможных ударах США по Ирану
Комментарии  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной396
Захарченко ранен214
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд54
Тысячи крымчан подозревают в измене родине110
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Политика
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение