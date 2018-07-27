РЖД запустят скоростные поезда между Петербургом и Псковом

«Ласточки» в комплектации «Премиум» будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно, начиная с 4 августа — из Санкт-Петербурга и с 5 августа — из Пскова», — говорится в сообщении.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывая в Псков — в 10:25 того же дня. Из Пскова «Ласточка» будет отправляться в 06:00 и прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 09:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время поезда в пути составляет 3 часа 30 минут.

В поезде пассажирам будут доступны 3 класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.

Специальные фиксированные тарифы будут действовать до конца августа: базовый класс — 360 руб., экономический класс — 432 руб., бизнес — 1483 руб. 80 коп. С сентября формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург — Псков будет осуществляться в рамках динамического ценообразования, отмечает компания.

В настоящее время между Санкт-Петербургом и Псковом раз в неделю курсирует один пассажирский поезд. Время в пути занимает около 4 часов 20 минут.