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РЖД будут показывать расписание поездов на вокзалах по местному времени
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РЖД будут показывать расписание поездов на вокзалах по местному времени 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Расписание поездов дальнего следования на всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог с августа будет показываться по местному времени, сообщили РЖД в среду.
"Информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года", — говорится в сообщении РЖД.
Данное решение, поясняет компания, принято для улучшения качества обслуживания пассажиров.
РЖД в настоящее время проводит технические работы по изменению действующей информационной системы.
Ранее компания сообщала, что в мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления билеты на поезда холдинга РЖД, отправляющиеся с 1 августа текущего года. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.
Таким образом, с 1 августа на всех информационных носителях холдинга РЖД сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов Российской Федерации.
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