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Макфол напомнил Трампу, что Иран девять месяцев не проводил испытаний
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Макфол напомнил Трампу, что Иран девять месяцев не проводил испытаний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол напомнил президенту США Дональду Трампу в ответ на его заявление об отсутствии ракетных испытаний в КНДР последние девять месяцев, что Иран тоже девять месяцев не проводил ядерных испытаний.
"Иран тоже не проводил никаких ядерных испытаний последние девять месяцев. Почему бы вам не поставить это себе в заслуги, заявить, что Twitter-дипломатия давления работает, и прекратить угрозы войны против Ирана?" — написал он в понедельник в своем Twitter.
Трамп накануне написал в Twitter, что если Иран продолжит угрожать США, то он столкнется с невиданными в истории последствиями. Все сообщение президент США написал заглавными буквами и в конце, завершив его словами: «Будьте осторожны!».
Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера Дональда Трампа «не играть с огнем», подчеркнув, что Тегеран «ни с кем не воюет». По его словам, «сила Ирана — сдерживающая». «Мы ни с кем не сражаемся и не воюем», — отметил президент.
Слова президента стали реакцией на то, что ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а глава американского минфина Стивен Мнучин отмечал, что США готовы вводить санкции против России, Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана вопреки позиции США. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.
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