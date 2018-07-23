Макфол напомнил Трампу, что Иран девять месяцев не проводил испытаний

"Иран тоже не проводил никаких ядерных испытаний последние девять месяцев. Почему бы вам не поставить это себе в заслуги, заявить, что Twitter-дипломатия давления работает, и прекратить угрозы войны против Ирана?" — написал он в понедельник в своем Twitter.

Трамп накануне написал в Twitter, что если Иран продолжит угрожать США, то он столкнется с невиданными в истории последствиями. Все сообщение президент США написал заглавными буквами и в конце, завершив его словами: «Будьте осторожны!».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера Дональда Трампа «не играть с огнем», подчеркнув, что Тегеран «ни с кем не воюет». По его словам, «сила Ирана — сдерживающая». «Мы ни с кем не сражаемся и не воюем», — отметил президент.