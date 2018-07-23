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Зейн Малик всегда рядом с Джиджи Хадид
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Зейн Малик всегда рядом с Джиджи Хадид 

Popcake.tv 59 минут назад
Фото: Popcake.tv
Американская супермодель Джиджи Хадид (Gigi) вновь дала повод для сплетен и обсуждений вокруг её отношений с Зейном Маликом (Zayn). Несколько дней назад папарацци поймали длинноногую красавицу на одной из улиц Нью-Йорка, и, как обычно, девушка выглядела прекрасно. Её, казалось бы, простой образ дополняли совсем необычные аксессуары. Дело в том, что Хадид надела серьги, на которых выгравированы имена возлюбленных — «Джиджи и Зейн». Самые внимательные поклонники сразу же обратили внимание на серьги девушки. Теперь ни у нет сомнений, что молодые люди все-таки вместе.
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