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Защитник мадридского «Реала» помог спасти рыбаков в Португалии
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Защитник мадридского «Реала» помог спасти рыбаков в Португалии 

360tv.ru 1 час назад
Около города Порту (Португалия) защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау помог спасти 15 рыбаков, которые потерпели бедствие в 18 километрах от берега.
По данным сайта «Мир 24», траулер рыбаков «Христос — Компаньон» начал тонуть. Экипаж судна погрузился в спасательные шлюпки и подал сигнал SOS в городской порт Авейру. Яхта футболиста «Витория Коэнтрау» оказалась ближе всех к рыболовам. Руководитель службы безопасности порта Хосе Фестас уточнил, что все тонущие были спасены.
В начале июля в республике Башкортостан майор полиции Владислав Князев спас 82‐летнего жителя деревни Кондаковка (Бирский район), который едва не утонул. Пенсионер провел в воде около трех часов.
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