Защитник мадридского «Реала» помог спасти рыбаков в Португалии

Около города Порту ( Португалия ) защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау помог спасти 15 рыбаков, которые потерпели бедствие в 18 километрах от берега.

По данным сайта «Мир 24», траулер рыбаков «Христос — Компаньон» начал тонуть. Экипаж судна погрузился в спасательные шлюпки и подал сигнал SOS в городской порт Авейру. Яхта футболиста «Витория Коэнтрау» оказалась ближе всех к рыболовам. Руководитель службы безопасности порта Хосе Фестас уточнил, что все тонущие были спасены.