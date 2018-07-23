Минпромторг объявляет о начале конкурсного отбора на право получения субсидий на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения

Конкурс проводится с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна.

Заявки на участие принимаются Минпромторгом России в период с 23 июля до 20 августа текущего года по адресу: 109074, город Москва, Китайгородский проезд, дом 7.

Контактные лица:

Бабаян Виктория Суреновна — babaianvs@minprom.gov.ru, тел. : 8 (495) 632-88-88 (доб. 18-26);

Шеин Руслан Александрович — sheinra@minprom.gov.ru; тел. : 8 (495) 632-88-88 (доб. 18-40).

Приказ о проведении Министерством промышленности и торговли Российской Федерации отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российскими операторами услуг на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна