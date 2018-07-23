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Безработная с пневматическим пистолетом отобрала у семиклассницы телефон в лесу в ТиНАО
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Безработная с пневматическим пистолетом отобрала у семиклассницы телефон в лесу в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция задержала подозреваемую в разбойном нападении на школьницу в лесу в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, днем 22 июля в службу «02» с сообщением о разбое обратилась 14-летняя учащаяся седьмого класса, проживающая в городе Московский. «Оперативники выяснили, что в лесополосе неподалеку от дома потерпевшей неизвестная, угрожая девочке похожим на пистолет предметом, отобрала у нее сотовый телефон и скрылась», — сказал источник.
В кратчайшие сроки сотрудники МВД в Московском задержали 34-летнюю безработную местную жительницу, у которой изъяли пневматический пистолет марки Gletcher. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.
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