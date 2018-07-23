Ученый объяснил причины повышенной смертности среди жителей США

Согласно исследованиям Эллиота Таппера, в период с 1999 по 2016 годы среди жителей США резко увеличилась смертность из‐за чрезмерного употребления алкоголя. В группу риска попадают американцы в возрасте от 25 до 34 лет, сообщила газета «Взгляд»

За прошедший период количество летальных исходов из-за рака печени выросло в два раза, от цирроза печени — на 65%. По мнению Эллиота Таппера, основная причина осложнений связана с тем, что американцы пьют несколько видов алкогольных напитков в течение вечера или постоянно злоупотребляют ими. Единственный выход из сложившейся ситуации — отказаться от спиртного.