Не в мою смену: обочечник жестоко поплатился за наглость

С чем можно сравнить то невероятное удовлетворение, которое испытываешь, когда смотришь видео с расплатой обочечников за свою дерзость? Сложно сказать. Лучше просто оценить этот ролик.

В главных ролях — водитель фуры и обочечник на грузовичке, которые едут по ремонтирующейся дороге в одном из регионов России . Видно, что движение плотное: дорога слишком узкая для такого трафика. Однако у всех остальных хватает терпения и такта, а у водителя грузовичка — нет. Он пытается проскочить вперед, хотя обочина ограничена отбойником и это почти невозможно.

В результате, когда у обочечника не получается и он пытается хотя бы влезть перед фурой, водитель тягача попросту не останавливается и таранит наглеца. Тот возмущен и ошарашен, показывает жестами водителю что тот сошел с ума. Но нет, он в своем уме — лайк тебе, неизвестный фуровод, за эти пару минут удовольствия.