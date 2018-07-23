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Не в мою смену: обочечник жестоко поплатился за наглость
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Не в мою смену: обочечник жестоко поплатился за наглость 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
С чем можно сравнить то невероятное удовлетворение, которое испытываешь, когда смотришь видео с расплатой обочечников за свою дерзость? Сложно сказать. Лучше просто оценить этот ролик.
В главных ролях — водитель фуры и обочечник на грузовичке, которые едут по ремонтирующейся дороге в одном из регионов России. Видно, что движение плотное: дорога слишком узкая для такого трафика. Однако у всех остальных хватает терпения и такта, а у водителя грузовичка — нет. Он пытается проскочить вперед, хотя обочина ограничена отбойником и это почти невозможно.
В результате, когда у обочечника не получается и он пытается хотя бы влезть перед фурой, водитель тягача попросту не останавливается и таранит наглеца. Тот возмущен и ошарашен, показывает жестами водителю что тот сошел с ума. Но нет, он в своем уме — лайк тебе, неизвестный фуровод, за эти пару минут удовольствия.
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