Украина близка к согласованию с МВФ внутренних цен на газ 

ВАШИНГТОН, 23 июл — ПРАЙМ. Украина близка к заключению соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), определяющим новые цены на газ для населения, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на исполняющую обязанности министра финансов страны Оксану Маркарову.
Эта поможет Украине возобновить поступление финансовых поступлений от фонда в рамках льготного кредита на 17,5 миллиардов долларов, заявила агентству Маркарова в Лондоне.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.
Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки. Одними из главных требований МВФ для этого на сегодня являются создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ. В середине июля премьер страны Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины продолжает переговоры с фондом о цене на газ для населения и рассчитывает на компромиссный вариант.