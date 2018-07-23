Украина близка к согласованию с МВФ внутренних цен на газ

Эта поможет Украине возобновить поступление финансовых поступлений от фонда в рамках льготного кредита на 17,5 миллиардов долларов, заявила агентству Маркарова в Лондоне.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.