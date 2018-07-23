Чем опасен дефицит кальция и как с ним бороться

Об этом с корреспондентом «Вечерней Москвы» поговорил врач-диетолог Алексей Ковальков

Сложно переоценить важность кальция в организме человека. Это здоровье и костей, волос, зубов, и многого другого. О том, чем опасен его дефицит и как его можно восполнить, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Редко, но метко

Специалист подчеркивает, что серьезный дефицит кальция — редкое, но опасное явление. Ведь если его не хватает, человек ощущает это сразу. Ломкими становятся ногти и волосы, чувствуется упадок сил и общего тонуса организма. Связано это, как ни странно, с гормонами.

— Кальций способствует нормальному функционированию организма, — объяснил Алексей Ковальков. — Он влияет на выработку, например, гормона щитовидной железы. И служит профилактикой развития гипотиреоза — серьезного заболевания.

А гормоны, как известно, — это и наше настроение, и репродуктивная функция, и вес, и многое другое. А потому специалист советует следить за здоровьем и сдавать анализы крови на микроэлементы и кальций.

Еще дефицит могут ощущать беременные женщины, люди с травмами, старшего возраста и другие. Главное в этом вопросе — все держать под контролем, тогда можно экстренно принять необходимые меры.

Еще нужно есть сыр — при его производстве добавляется хлорид кальция, а потому в нем содержится около 1 грамма этого полезного элемента. Также в нем содержится изрядное количество фосфора, а при его недостатке в пище всасывание в организм кальция значительно уменьшается.

Специалисты также выделяют тофу, шиповник, молочную продукцию.

— Берегите свои волосы, кости, зубы, хорошее самочувствие и здоровье в целом — следите за содержанием кальция в организме и употребляйте полезные продукты правильно, — советует Алексей Ковальков.