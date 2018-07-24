Одинокая смерть в Японии: как работает сервис по ликвидации имущества умерших

Хан — директор компании Tail Project, которая вот уже шесть лет занимается ликвидацией вещей умерших. Сейчас спрос на ее услуги растет из-за того, что население Японии стареет и сокращается. Работа Хан и ее коллег довольно проста. В 9 утра команда из трех человек приезжают на небольшом грузовичке и заканчивают свои дела к 13:00. Если есть время, то Хан отвозит имущество в торговую компанию, которая скупает старые вещи, упаковывает их в контейнеры и отправляет покупателям в Филиппины . В этой стране очень любят японские вещи, причем покупателям неважно, что какие-то из них сделаны в Китае — если ими пользовались в Японии, товары считаются качественными.

Фото: Noriko Hayashi

В стране, где с каждым годом все больше людей умирает в одиночестве, подобные услуги ликвидации имущества становятся все более необходимыми. В 2017 году в Японии родилось 946060 человек, а умерло 1340433 — таким образом, вот уже седьмой год подряд население страны сокращается. По некоторым оценкам, за следующие 50 лет население Японии может уменьшиться на треть. В корне проблемы лежит период бурного экономического роста страны после Второй мировой войны, который вызвал небывалый для консервативной Японии уровень потребления. Но этот резкий расцвет жизни угас в начале 1990-х, когда лопнул пузырь активов страны. Экономическая нестабильность привела к тому, что молодые японцы стали позже жениться и заводить детей — или вообще отказываться от создания семьи. Так появилось самое старое в мире сообщество, миллионы домов, наполненных хламом, и дефицит наследников.

Бизнес по ликвидации имущества умерших приносит $4,5 миллиарда в год По словам японской Ассоциации профессиональных ликвидаторов имущества, в которую входит 8000 компаний, этот бизнес приносит $4,5 миллиарда в год. Предполагается, что в следующие 5-10 лет количество фирм, входящих в Ассоциацию, может удвоиться.

Чаще всего в домах, куда приезжает служба ликвидации имущества, мало действительно дорогих предметов — в основном они обладают ценностью только для своего владельца. Кухонная утварь обычно слишком потерта для продажи и отправляется на переработку металла. Туалетные принадлежности — от зубной щетки до мыла — разумеется, не подлежат перепродаже. Старые диски, книги и медиапроигрыватели обычно тоже бесполезны — их можно продать, только если они сохранились в идеальном состоянии или представляют какую-нибудь ценность для коллекционеров. Мебель, если она не антикварная, продается слабо, особенно если она из Ikea

Фото: Noriko Hayashi

Хан ощутила необходимость этого бизнеса после смерти своей матери. Девушка была в отъезде и поняла, что не может поручить родственникам позаботиться обо всем. Тогда она подумала, что было бы неплохо, если бы кто-то помог ей разобраться с вещами матери. Через несколько лет один из друзей Хан сказал, что планирует открыть новый бизнес, после того как в марте 2011 года в Японии произошло землетрясение и цунами, которые вызвали серьезный кризис. Он прочитал статью об индустрии ликвидации имущества и рассказал о ней Хан. «Возможно, мне стоит заняться этим бизнесом», — сказал он. «Нет-нет, им займусь я!», — вызвалась девушка. У приятеля Хан была компания Active-Techno, занимавшаяся производством покрасочного оборудования для листового металла. В 2012 году Хан открыла Tail Project, как подразделение этой организации.

За один день работы ликвидаторов имущества люди платят от $2200 до $3200

Чтобы попасть в индустрию ликвидации имущества, нужно преодолеть несколько трудностей. Например, получить лицензию торговца подержанными товарами. Хан также прошла обучение и получила сертификат, схожий с тем, что выдается коронерам: ей не нужно вывозить тело, но иногда приходится подчищать оставленные после него следы — например, пятна от разложения на кровати.

30% общего рынка ликвидации имущества приходится на случаи одиноких смертей. 20% — это ликвидация в «домах-призраках», заброшенных престарелыми владельцами. В остальных случаях работникам этой службы приходится работать с родственниками. Иногда семьи рассказывают интересные истории об умершем, а иногда родственники приходят, только чтобы забрать дорогие предметы, а от остальных просят избавиться.

Фото: Noriko Hayashi

С 2007 по 2016 год более 100 тысяч японских компаний получили лицензию на работу с подержанными товарами. За один день работы ликвидаторов имущества люди платят от $2200 до $3200. В зависимости от продолжительности и объемов работы стоимость услуг может увеличиваться до десятков тысяч долларов. Уничтожение отходов в Японии стоит очень дорого, поэтому в стране хорошо развит рынок торговли подержанными товарами. В 2016 году японская индустрия секонд-хэндов заработала $16 миллиардов, что на 7,4% больше, чем в 2015 году.

Многие секонд-хэнды в Японии тоже занимаются ликвидацией имущества, как и некоторые буддийские монахи. «Родственники обращаются к монахам после службы, чтобы те пришли к ним домой и забрали вещи покойного, — рассказала Рина Хамада, редактор издания Re-Use Business Journal. — Некоторые компании по ликвидации имущества работают с храмами напрямую: там они сжигают вещи в ритуальных целях».

Фото: Noriko Hayashi

Хамада объясняет увлеченность японцев подержанными вещами термином «моттаинай». Это слово обозначает осуждение неэкономного отношения к ресурсам и стремление к сохранению окружающей среды. «До 1960-х годов японцы испытывали это чувство, — рассказала она. — Оно у них было даже в период Эдо: например, старое кимоно старались повторно использовать для других целей». Отношение японцев изменилось после экономического роста, возникшего после Второй мировой войны — тогда же произошел и бум рождаемости. «Если хочешь экономический рост, нужно покупать. И японцы забыли, кто они такие, и бросились покупать, покупать и покупать», — прокомментировала Хамада.

В 2016 году японская индустрия секонд-хэндов заработала $16 миллиардов

Хамада считает, что после землетрясения и цунами 2011 года японцы, наконец, вспомнили о бережном отношении к ресурсам. Люди начали отправлять помощь пострадавшим от природного катаклизма и задумались о пользе подержанных вещей. Так начал развиваться рынок секонд-хэндов, а с ним приобрели популярность и услуги ликвидаторов имущества.

Бизнес приносит Хан хорошие деньги, хоть о причинах спроса на него лучше не задумываться.

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