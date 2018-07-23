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Москалькова пообещала защиту рассказавшей о пытках в колонии адвокату
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Москалькова пообещала защиту рассказавшей о пытках в колонии адвокату 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готова предоставить помощь адвокату Ирине Бирюковой, которая опубликовала видео с пытками в ярославской колонии, если та попросит предоставить ей госзащиту. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Москальковой, Бирюкова попадает под действие закона о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, поэтому она может претендовать на защиту государства.
"Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью в предоставлении ей государственной защиты, если, действительно, такие угрозы к ней поступали", — сказала Москалькова.
Ранее Бирюкова предоставила СМИ видео с избиениями заключенного в колонии Ярославля, после чего ей стали поступать угрозы и она решила покинуть Россию.
Ранее сообщалось, что в Федеральной палате адвокатов попросили обеспечить безопасность Бирюковой.
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