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Назначен заместитель прокурора Адыгеи
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Назначен заместитель прокурора Адыгеи 

АиФ Адыгея 55 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 813-к от 12 июля 2018 года старший советник юстиции Козачек Алексей Николаевич назначен на должность заместителя прокурора Республики Адыгея.
Алексей Козачек родился в 1980 году в ст. Новопокровской Краснодарского края.
В 2002 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета по специальности «юриспруденция».
Более 16 лет Алексей Козачек проходил службу в органах прокуратуры Краснодарского края на различных должностях, в том числе на руководящих.
Козачек Алексей Николаевич зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, грамотный и компетентный руководитель.
За добросовестное исполнение должностных обязанностей он неоднократно поощрялся руководством. За примерное исполнение служебных обязанностей приказом Генерального прокурора Российской Федерации награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.
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