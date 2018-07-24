Назначен заместитель прокурора Адыгеи

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 813-к от 12 июля 2018 года старший советник юстиции Козачек Алексей Николаевич назначен на должность заместителя прокурора Республики Адыгея

Алексей Козачек родился в 1980 году в ст. Новопокровской Краснодарского края

В 2002 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Более 16 лет Алексей Козачек проходил службу в органах прокуратуры Краснодарского края на различных должностях, в том числе на руководящих.

Козачек Алексей Николаевич зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, грамотный и компетентный руководитель.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей он неоднократно поощрялся руководством. За примерное исполнение служебных обязанностей приказом Генерального прокурора Российской Федерации награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.