Исторический облик даче Гаусвальд вернут к концу 2019 года 

Исторический облик объекта наследия «Дача Гаусвальд» на Каменном острове в Санкт-Петербурге вернут к концу 2019 года.
Об этом сообщил глава КГИОП Сергей Макаров в ходе заседания Коллегии ведомства.
Он напомнил, что вопрос возможности сохранения объекта, деревянная часть которого была сильно повреждена грибком, в свое время вызвал острые споры. В итоге было принято решение попытаться здание спасти.
«Недавно в ходе пресс-тура мы были на объекте. Там применяются современные, во многом уникальные технологии и, кажется, объект наследия все-таки будет сохранен. Основные работы над внешним обликом дачи Гуасвальд должны быть завершены к концу будущего года, и мы сможем увидеть объект в его историческом облике. Внутренние работы продлятся еще некоторое время», — рассказал Сергей Макаров.