Исторический облик даче Гаусвальд вернут к концу 2019 года

Исторический облик объекта наследия «Дача Гаусвальд» на Каменном острове в Санкт-Петербурге вернут к концу 2019 года.

Об этом сообщил глава КГИОП Сергей Макаров в ходе заседания Коллегии ведомства.

Он напомнил, что вопрос возможности сохранения объекта, деревянная часть которого была сильно повреждена грибком, в свое время вызвал острые споры. В итоге было принято решение попытаться здание спасти.