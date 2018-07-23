В Сыктывкаре ребенок выпал из машины на полном ходу — видео

Сыктывкаре маленькая девочка выпала из автомобиля на полном ходу. Как сообщает портал PG11.ru, инцидент случился в поселке Дырнос.

На кадрах видно, как рядом с заправкой у машины Lada внезапно открывается дверь, и из нее вываливается ребенок. Сразу после этого малышка встает и бежит вслед за автомобилем. Заметив пропажу ребенка, отец девочки резко останавливается, выходит из транспортного средства и берет ее на руки. Насколько сильно пострадал ребенок, пока не сообщается.