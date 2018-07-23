Ещё
В Сыктывкаре ребенок выпал из машины на полном ходу — видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

В Сыктывкаре ребенок выпал из машины на полном ходу — видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Сыктывкаре маленькая девочка выпала из автомобиля на полном ходу. Как сообщает портал PG11.ru, инцидент случился в поселке Дырнос.
На кадрах видно, как рядом с заправкой у машины Lada внезапно открывается дверь, и из нее вываливается ребенок. Сразу после этого малышка встает и бежит вслед за автомобилем. Заметив пропажу ребенка, отец девочки резко останавливается, выходит из транспортного средства и берет ее на руки. Насколько сильно пострадал ребенок, пока не сообщается.
Подобное происшествие случилось в прошлом году в Липецке. Там маленький ребенок также выпал из едущего на высокой скорости автомобиля.
Пятый канал: последние новости
Неблагодарный пес искусал пожарных, спасших его из грязевой ловушки Американских военных напугал и восхитил неуязвимый российский «Буревестник» Эксперт: Легче выпить Азовское море, чем заминировать его
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль65
Россияне взбунтовались из-за нового налога439
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе300
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян145
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение