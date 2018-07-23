Команда российских женщин — истинные победители на ЧМ

«Мы воспитали поколение шлюх». Русским женщинам очень понравилось встречаться с иностранными болельщиками, и это вызывало горячие дискуссии. Их даже называли проститутками. Но россиянки огрызаются в ответ.

Мужской Чемпионат мира по футболу, конечно, уже прошел, но кое-что от него еще осталось. Когда в Россию из-за границы устремились потоки иностранных болельщиков, в стране разразились безудержные и ядовитые дебаты.

Слушайте и удивляйтесь. Под заголовком «Make Tinder great again» («Сделаем «Тиндер» снова великим») в журнале «Зима» русские женщины рассказывают, что поиск партнера в этом приложении стал напоминать «настоящий шведский стол» или «малинник»:

«С россиянами я часто чувствую себя как на собачьей выставке, — говорит Наташа. — Мне кажется, русские вообще все ужасно травмированные, и если убрать даже геев, женатых и откровенно сумасшедших, то все равно математика очень сложная. Все какую-нибудь ерунду лепят».

С иностранцами легче разговаривать. Болельщиков описывают как чистых, вежливых и милых. Да, наших шведских парней тоже.

«Для достойной конкуренции им [русским мужчинам] придется одеться в чистое и подмышки побрить, — пишет Марина. — Я встретила америкоса, и шансов в трусах остаться у меня не осталось, конечно».

Догадайтесь, какова была реакция. Парламентарий Тамара Плетнева предостерегала русских женщин от секса с иностранными мужчинами, чтобы на свет не появлялись дети смешанной расы. 33-летний писатель Платон Беседин написал в государственном издании «Московский Комсомолец» гневную статью о том, что «мы воспитали поколение шлюх»:

«…шлюхи забили все щели, что те дохлые тараканы, привыкшие потреблять, жрать и гадить, не думая ни о чем, кроме своих потребностей. Предел их мечтаний — прописаться на кухне «белого господина», получив сытую жизнь. Впрочем, что им делать, если свои кухни так убоги? И сидит на них полудохлое существо в трениках?»

Все это надо воспринимать на фоне того, что Кремлю очень хотелось бы, чтобы российское население считало русских более духовно развитыми и нравственно продвинутыми, чем представители разлагающегося Запада. Но русские женщины огрызаются. В «Космополитене» 28 июня Снежана Грибацкая пишет:

«Кажется, дорогие читательницы, мы все должны поблагодарить условных Хулио, Педро, Хансов, Ксавье, Петеров и Йоханов за то, что они, сами того не желая, показали нам, как к нам относятся русские мужчины. И наплевать, что условные Хулио, Педро, Хансы и им подобные могут про себя думать что-то в этом же духе. Но они от нас ничего не требуют, а говорят: «Ты такая классная! Давай повеселимся!» И веселятся с нами, если мы говорим «да», или с улыбкой желают хорошего вечера и уходят, если мы говорим «нет». Те из нас, кто хотел от веселых болельщиков хорошего секса, получили его. Но и они, и все остальные русские женщины получили гораздо больше: мы узнали, что к нам можно относиться как к людям, и, кажется, за месяц чемпионата привыкнем и сами к себе так относиться. Шах и мат, Ванечка. То есть — победа команды женщин по пенальти».

Я сама не была в России во время Чемпионата мира, поэтому не хочу принимать чью-то сторону. К тому же имена женщин вымышлены. И это говорит само за себя о том, что опасно заявлять, а что нет.

Но должна сказать, что, несмотря на всю трагикомичность, все это освежает обстановку в стране. Если вы думали, что у системного угнетения с очевидными жертвами и преступниками простая иерархия, то вы ошибались.