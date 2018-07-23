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Mercedes GLG бросит вызов Range Rover Sport
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Mercedes GLG бросит вызов Range Rover Sport 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Если кому-то могло показаться, что модельный ряд кроссоверов и внедорожников под маркой Mercedes уже способен перекрыть все возможные ниши, то это совсем не так и сам производитель готов доказать, что совершенство не имеет пределов, выпустив в свет новейший GLG.
Авторитетнейший немецкий портал Auto Bild заявляет, что кроссовер Mercedes GLG вот-вот получит «зеленый свет» на запуск в серию и собственное кодовое обозначение по внутренней номенклатуре производителя. Вместе с GLG немецкая компания продолжит оттачивать способность разрабатывать новые типы кузова с минимальными вложениями, потакая ненасытному рынку.
По слухам, в основу грядущего GLG ляжет новое поколение GLE-Класса, а прямым конкурентом новинки можно назвать британский Range Rover Sport. Таким образом, следует ожидать, что GLG получит не только мощные моторы, но и выдающиеся внедорожные способности, что будет отличать его от прочих моделей SUV Mercedes-Benz.
В погоне за Range Rover немецкая компания наделит Mercedes GLG адаптивной пневмоподвеской во всех версиях, тремя блокировками дифференциалов и специальным внедорожным пакетом технологий.
Учитывая, что новый GLE появится в конце текущего года, более способную и дорогую модель GLG стоит ожидать не ранее 2020 года, конечно если руководство компании одобрит запуск в серию.
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