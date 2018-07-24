В Зеленоградском Микроне заявили о возможности добиться импортоопережения

На бизнес-форуме «Финансирование реального сектора экономики», прошедшего 19 июля, Микрон продемонстрировал свой потенциал и поделился проектным опытом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова , выступила в рамках сессии «Финансирование промышленных проектов российских компаний. Импортоопережение и новые технологии», пригласила к сотрудничеству предприятия, которые проявляют интерес к отечественным микросхемам.

«Для успешного развития микроэлектроники нужно заново воссоздавать производственные цепочки в производственном процессе. Начинать необходимо со стимулирования спроса. Меры поддержки имеет смысл направлять на проекты по разработке и выпуску продуктов, которые отвечают потребностям рынка. На рынке интернета вещей у нас есть реальный шанс импортоопережения»— заявила Гульнара Хасьянова.