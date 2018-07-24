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В Зеленоградском Микроне заявили о возможности добиться импортоопережения
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В Зеленоградском Микроне заявили о возможности добиться импортоопережения 

Старое Крюково 55 минут назад
Фото: Старое Крюково
На бизнес-форуме «Финансирование реального сектора экономики», прошедшего 19 июля, Микрон продемонстрировал свой потенциал и поделился проектным опытом. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова, выступила в рамках сессии «Финансирование промышленных проектов российских компаний. Импортоопережение и новые технологии», пригласила к сотрудничеству предприятия, которые проявляют интерес к отечественным микросхемам.
«Для успешного развития микроэлектроники нужно заново воссоздавать производственные цепочки в производственном процессе. Начинать необходимо со стимулирования спроса. Меры поддержки имеет смысл направлять на проекты по разработке и выпуску продуктов, которые отвечают потребностям рынка. На рынке интернета вещей у нас есть реальный шанс импортоопережения»— заявила Гульнара Хасьянова.
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