53-летняя Алена Апина удивила упругой грудью в расстегнутой рубашке

Не так давно Алена Апина объявила о возвращении на эстраду группы «Комбинация». Параллельно с ретро-проектом популярная певица записывает свою музыку, регулярно позирует перед фотографами.

В своем блоге артистка похвасталась бекстейдж-кадром, снятым на телефон. Вероятнее всего, фотосессия проходила в Испании — именно там находится Алена сейчас. Поклонники певицы чарованы: расстегнутая сверху джинсовая рубашка подчеркнула упругую грудь 53-летней Апиной.

«Я и собачка», — подписала артистка кадр, кокетливо обращая внимание публики вовсе не на свое декольте.

Однако многие фолловеры увидели только по-девичьи упругие прелести Алены.

Фото: instagram