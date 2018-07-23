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53-летняя Алена Апина удивила упругой грудью в расстегнутой рубашке
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53-летняя Алена Апина удивила упругой грудью в расстегнутой рубашке 

Passion.ru 17 минут назад
Фото: Passion.ru
Алена Апина продемонстрировала свои сильные стороны.
Не так давно Алена Апина объявила о возвращении на эстраду группы «Комбинация». Параллельно с ретро-проектом популярная певица записывает свою музыку, регулярно позирует перед фотографами.
В своем блоге артистка похвасталась бекстейдж-кадром, снятым на телефон. Вероятнее всего, фотосессия проходила в Испании — именно там находится Алена сейчас. Поклонники певицы чарованы: расстегнутая сверху джинсовая рубашка подчеркнула упругую грудь 53-летней Апиной.
«Я и собачка», — подписала артистка кадр, кокетливо обращая внимание публики вовсе не на свое декольте.
Однако многие фолловеры увидели только по-девичьи упругие прелести Алены.
Фото: instagram
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