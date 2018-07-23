Туристы со всего мира приехали в Швейцарию послушать альпийский рог

В швейцарском курортном местечке Ненда прошел международный фестиваль альпийского рога. Лучших среди любителей деревянных духовых инструментов определяли на высоте две тысячи метров.

Крупнейший в мире конкурс длился три дня. Фестиваль посетили более 3,5 тысяч человек.

Альпийский рог — один из самых больших музыкальных инструментов. Его длина составляет пять метров. Изначально у альпийского рога было сугубо практическое значение — собирать коров и овец. Сильным звуком также предупреждали жителей долин о приближении врага.

В наше время игра на этом инструменте — дань традициям. Если все правильно делать, то в горах звук разносится на 15 километров.

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