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Туристы со всего мира приехали в Швейцарию послушать альпийский рог
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Туристы со всего мира приехали в Швейцарию послушать альпийский рог 

Мир24 1 час назад
В швейцарском курортном местечке Ненда прошел международный фестиваль альпийского рога. Лучших среди любителей деревянных духовых инструментов определяли на высоте две тысячи метров.
Крупнейший в мире конкурс длился три дня. Фестиваль посетили более 3,5 тысяч человек.
Альпийский рог — один из самых больших музыкальных инструментов. Его длина составляет пять метров. Изначально у альпийского рога было сугубо практическое значение — собирать коров и овец. Сильным звуком также предупреждали жителей долин о приближении врага.
В наше время игра на этом инструменте — дань традициям. Если все правильно делать, то в горах звук разносится на 15 километров.
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