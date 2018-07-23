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Мэй: Лондон получил от Брюсселя конструктивные ответы на британский план по Brexit
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Мэй: Лондон получил от Брюсселя конструктивные ответы на британский план по Brexit 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Великобритания получила от властей в Брюсселе несколько конструктивных ответов на британский план формирования будущих отношений между Соединенным Королевством и ЕС после Brexit. Об этом заявила на встрече с общественностью Северо-Восточной Англии премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, которая провела в понедельник в пригороде Ньюкасл-апон-Тайна — Гейтсхеде — выездное заседание кабинета министров страны.
"К настоящему времени к нам поступил ряд конструктивных ответов. Я не скажу, что вы не услышите и некоторые негативные вещи, которые говорятся, но на текущий момент у нас есть конструктивная реакция", — сказала глава британского правительства.
По словам Мэй, «будущие партнерские отношения с ЕС будут благом для Соединенного Королевства, но они также будут благом и для ЕС». В основу же этого партнерства, как отметила премьер, должно лечь предложение Лондона о создании зоны свободной торговли, где товары смогут беспрепятственно пересекать границы. Глава британского правительства также подчеркнула, что ее целью является заключение такой сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент, однако при этом в Лондоне готовятся и к альтернативному варианту в виде выхода страны из европейского сообщества без соглашения с Брюсселем.
После формального выхода из сообщества, которое состоится в 23:00 по британскому времени 29 марта 2019 года (в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому времени), и с наступлением переходного периода Великобритания начнет вести переговоры о свободной торговле с зарубежными странами. По словам Мэй, заинтересованность в таких соглашениях с Соединенным Королевством уже высказали Австралия и Канада.
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