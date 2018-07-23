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Михаил Боярский: С результатами жеребьевки «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку»
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Михаил Боярский: С результатами жеребьевки «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку» 

Советский спорт 1 час назад
— Думаю, что «Зенит» встретится именно с минским «Динамо». Нам повезло больше, чем «Спартаку», шансы у нас более весомые. Тем более, амбиции Семака теперь нужно проявить в еврокубках, не только в товарищеских матчах, которые, кстати, дали шанс увидеть, что команда находится в хорошем состоянии.
С минским «Динамо», я думаю, мы сыграем достойно и выиграем. Это очень важно для нашего главного тренера — начать завоевывать сердца болельщиков и не только, — приводит слова Боярского Sport24.ru.
Напомним, что «Зенит» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы встретится с сильнейшей командой пары «Дунайска-Стреда» (Словакия) — «Динамо» (Белоруссия). «Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов предстоит сыграть с победителем пары ПАОК — «Базель».
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