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Двое орловцев 18 лет проведут в тюрьме за убийство молодого человека
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Двое орловцев 18 лет проведут в тюрьме за убийство молодого человека 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Двух жителей Орла приговорили к длительным срокам лишения свободы за убийство молодого человека, сообщил пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, что в ночь со 2 на 3 ноября прошлого года преступники забрали из дома и вывезли в Орловский район ранее знакомого молодого человека, которому они задолжали 300 тыс. рублей. На участке рядом с трассой злоумышленники сначала несколько раз выстрелили, а потом ударили ножом потерпевшего. От полученных травм молодой человек умер на месте происшествия. Преступники вывезли его труп в Залегощенский район, где закопали в лесу.
После этого, забрав ключи от квартиры потерпевшего, они приехали к нему домой, и похитили оттуда золото и деньги. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники перегнали автомобиль потерпевшего в Советский район и спрятали в арендуемом гараже. Суд приговорил одного из преступников к 18 годам, а другого — к 17 годам колонии строгого режима.
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