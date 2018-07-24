Двое орловцев 18 лет проведут в тюрьме за убийство молодого человека

Двух жителей Орла приговорили к длительным срокам лишения свободы за убийство молодого человека, сообщил пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, что в ночь со 2 на 3 ноября прошлого года преступники забрали из дома и вывезли в Орловский район ранее знакомого молодого человека, которому они задолжали 300 тыс. рублей. На участке рядом с трассой злоумышленники сначала несколько раз выстрелили, а потом ударили ножом потерпевшего. От полученных травм молодой человек умер на месте происшествия. Преступники вывезли его труп в Залегощенский район, где закопали в лесу.